Ascolti TV | Sabato 25 gennaio 2020. C’è Posta per Te 30.3%, Meraviglie 17.2% (Di domenica 26 gennaio 2020) Giulia Michelini e Maria De Filippi Su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei tesori ha conquistato 3.677.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.766.000 spettatori pari al 30.3% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.287.000 spettatori (5.5%) e Blue Bloods da 1.000.000 (4.9%). Su Italia 1 Bigfoot Junior ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Remember ha raccolto davanti al video 989.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Il Viaggio di Fanny totalizza un a.m. di 746.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Suspect – Presunto Colpevole ha registrato 530.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 La Fabbrica dei Biscotti ha raccolto 377.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Clandestino ha raccolto 262.000 spettatori e l’1.2% di share. Access Prime Time Su Rai 1 I Soliti ... davidemaggio

