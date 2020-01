"Antifa Hier", qui vive un antifascista. Il gesto di Beppe Sala contro le scritte antisemite (Di domenica 26 gennaio 2020) ‘Antifa Hier’, qui vive un Antifascista. È questo il senso del cartello che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto appendere fuori dalla porta di casa sua in segno di solidarietà per quanto accaduto a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove la casa di una partigiana è stata imbrattata con una scritta antisemita.Il sindaco Sala ha postato la foto della porta di casa sua con il cartello sul profilo Instagram e sotto ha commentato “qui vivo io”.Il Comune di Mondovì, ha annunciato il sindaco Paolo Adriano, ha organizzato per lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, una fiaccolata-corteo dal Palazzo Comunale a via Lidia Rolfi, per esprimere solidarietà alla Comunità Ebraica e alle persone offese, e per affermare con forza il “no” ad ogni forma di antisemitismo, razzismo, ignoranza. Nel ... huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Antifa Hier', qui vive un antifascista. Il gesto di Beppe Sala contro le scritte antisemite - Massimi47715989 : Sala scrive su porta casa 'Antifa Hier' - Ultima Ora - ANSA - Ely_Vally : RT @HuffPostItalia: 'Antifa Hier', qui vive un antifascista. Il gesto di Beppe Sala contro le scritte antisemite -