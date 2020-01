Agguato in strada a Roma, ucciso a colpi di pistola (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Un albanese di 43 anni è stato ucciso in un Agguato da diversi colpi di arma da fuoco ieri sera intorno alle 23 in via Gabrio Casati, nella zona di Fidene, a Roma. La vittima che era sottoposta a regime di semilibertà stava uscendo di casa per tornare in carcere a Rebibbi liberoquotidiano

TV7Benevento : Agguato in strada a Roma, ucciso a colpi di pistola... - AvvSantignazio : RT @Adnkronos: Agguato in strada a Roma, ucciso a colpi di pistola - Adnkronos : Agguato in strada a Roma, ucciso a colpi di pistola -