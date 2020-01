WikiPoesia, al via il crowdfunding per la Wikipedia della poesia (Di sabato 25 gennaio 2020) Wikipoesia, “La Wikipedia della poesia”, dopo il primo congresso nazionale di Domodossola, in Piemonte, lancia una campagna di crowdfunding per raccogliere 1.258 euro necessari a proteggere il marchio “Wikipoesia” e dare un futuro stabile alla community che ruota intorno al mondo della poesia contemporanea. Wikipoesia è l’enciclopedia poetica nata il 21 marzo dell’anno scorso. «Chiediamo a tutti gli amanti della poesia di progettare con noi Wikipoesia», spiega il presidente Renato Ongania secondo quanto riporta l’Ansa. Il manifesto Creare un’opportunità per valorizzare ogni iniziativa letteraria che concorre alla formazione artistica della comunità dei poeti; creare la più grande rete italiana di Premi di poesia (al momento abbiamo registrato circa 560 premi di poesia in Italia), consultabili alla voce Indice oppure mediante ... open.online

