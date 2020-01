Virus dalla Cina, Paziente Contagiato Portato Via in un Sarcofago di Plastica per Evitare Diffusione (Di sabato 25 gennaio 2020) Gli operatori del servizio sanitario cinese sono stati filmati mentre portavano in ospedale una persona all’interno di un tubo di Plastica fortemente sigillato, al fine di non far diffondere il CoronaVirus che sta creando sempre più panico. Nel video si vedono proprio gli infermieri far uscire il Paziente dall’ambulanza e dirigersi all’interno dell’ospedale dovrà sarà analizzato per poter confermare l’ipotesi iniziale. Proprio poche ore fa, la stampa cinese ha diramato un comunicato stampa nel quale si confermata il contagio di 20 persone del servizio di emergenza. youreduaction

