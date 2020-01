Tutte le canzoni di Sanremo 2020: testi e significati (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono 32 le canzoni di Sanremo 2020, 24 tra i Campioni e 8 tra le Nuove Proposte. I 24 brani dei Big sono inediti fino alla prima esibizione sul palco del Teatro Ariston in programma tra la prima e la seconda serata del Festival; gli 8 brani delle Nuove Proposte sono invece già disponibili per l'ascolto e, in alcuni casi, è disponibile anche il videoclip ufficiale. Il direttore artistico Amadeus si è occupato di ascoltare e selezionare personalmente i 24 brani dei Campioni, inizialmente 20 e poi 22 per finire a 24 canzoni giudicate meritevoli della vetrina sanremese. Per le Nuove Proposte invece il processo selettivo è stato differente: 5 sono quelli emersi dalle sfide del format Sanremo Giovani, in diretta su Rai1 a dicembre; 2 sono i vincitori di Area Sanremo (Matteo Faustini e Gabriella Martinelli con Lula) e una è la vincitrice di Sanremo Young (Tecla Insolia). A ... optimaitalia

