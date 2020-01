Sampdoria Sassuolo: che cosa deve temere De Zerbi (Di sabato 25 gennaio 2020) Il match di Marassi presenta molte insidie per il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi soffrono gli avversari come la Sampdoria Il Sassuolo di De Zerbi quest’anno soffre gli avversari fisici, che difendono guardinghi con un baricentro basso. Spesso i neroverdi, nonostante un’elevata mole di gioco, non riescono a rendersi troppo pericolosi e a concretizzare il predominio territoriale. Sconfitta contro la Lazio a parte, la Sampdoria di Ranieri solitamente dimostra buona solidità difensiva. Il caratteristico 442 del tecnico testaccino copre bene gli spazi, la priorità è quella di concedere poco agli avversari. Proprio per questo, si tratta di un match molto insidioso per il Sassuolo, soprattutto perché il Doria ha bisogno di punti per la salvezza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

