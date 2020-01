Rugby, Top12 2020: pareggia il Valorugby, il Rovigo allunga in testa e va a +4 sugli emiliani (Di sabato 25 gennaio 2020) La nona giornata del Top 12 di Rugby vede l’allungo in vetta del Rovigo, che batte per 29-8 il Mogliano ed approfitta del pari per 30-30 tra tra Fiamme Oro e ValoRugby Emilia per allungare in vetta e portarsi a +4 sugli emiliani. Si riavvicina alla seconda piazza il Calvisano, che si impone per 23-15 nello scontro diretto contro il Petrarca, allontanando ulteriormente i patavini dalla zona play-off. Altro pari, che probabilmente va bene ad entrambe le formazioni, per 20-20, tra San Donà e Viadana, con le squadre che incassano due punti a testa, mentre sono pesantissimi i successi, nella zona rossa della classifica, de I Medicei e del Colorno, rispettivamente per 32-0 sulla Lazio e per 29-22 sui Lyons, che fanno passi importanti in graduatoria. Top 12 – Nona giornata Risultati HBS Rugby Colorno v Sitav Rugby Lyons 29-22 (4-1) Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca 23-15 ... oasport

