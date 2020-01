Pollo con yogurt e limone, gustosissimo e veloce da preparare! (Di sabato 25 gennaio 2020) Bastano pochi e semplici ingredienti per ottenere un secondo gustosissimo. In questa ricetta utilizzeremo dei fusi di Pollo, ma potrete utilizzare delle coscette o petti di Pollo a fettine o a straccetti. Il vero ingrediente di questa ricetta è senza dubbio lo yogurt che renderà corposa la salsa che dorerà la superficie del Pollo al limone.Ingredienti6 fusi di Pollo - il succo di 1 limone - 2 cucchiai di senape - 2 cucchiai di yogurt bianco (non zuccherato) - origano - prezzemolo - sale - pepe - olio extra vergine d’oliva - 1 bicchiere scarso di acquaProcedimentoSpremete il limone e raccogliete il succo in una ciotola. Aggiungete lo yogurt, la senape, una spolverata di pepe ed un cucchiaio d’acqua. Aggiungete anche del prezzemolo tritato e dell’origano. Mescolate tutto assieme. Scaldate una padella con dell’olio extra vergine d’oliva. Poggiate i fusi di Pollo ... ilfogliettone

