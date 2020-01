Pago non si nasconde più, vuole tornare con Serena (Di sabato 25 gennaio 2020) La storia tra Pago e Serena ha appassionato i telespettatori già da alcuni mesi. I due fidanzati, che stavano insieme ormai da 7 anni, hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island VIP. Proprio in quest’occasione il loro rapporto si era spezzato dato che Serena, scontenta della sua storia, si era lasciata troppo andare con il single Alessandro. La sofferenza di Pago era sotto gli occhi di tutti. Proprio la voglia di riscatto da quel brutto momento della sua vita ha spinto l’artista ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Voglia di riflettere, dunque, con la consapevolezza di una storia ormai finita. Il post che Serena dedica a Pacifico su Instagram Nella puntata di ieri 24 gennaio, Pago è stato chiamato in confessionale. Sin da subito, dopo che nelle scorse puntate era entrata in caso l’ex compagna Miriana Trevisan, si è compreso che il ... kontrokultura

