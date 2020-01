Open Australia: Giorgi saluta, a Italia resta Fognini (Di sabato 25 gennaio 2020) A Camila Giorgi non e' bastata una prestazione di alto livello per sfatare il tabu' legato al superamento del terzo turno degli Australian Open. Nella Margaret Court Arena, la 28enne marchigiana ha ceduto 6-2, 6-7 (4), 6-3, dopo una battaglia di 2h08', alla tedesca Angelique Kerber, che a Melbourne vinse nel 2016. Per effetto dell'eliminazione della Giorgi, adesso tocchera' a Fabio Fognini il compito di tenere alta la bandiera Italiana nel primo Slam della stagione. Il ligure, n.12 del ranking mondiale, tornera' in campo domattina per gli ottavi contro lo statunitense Tennys Sandgren, n.100 dell'Atp, che a Melbourne raggiunse i quarti due anni fa.Lo statunitense ha battuto Fognini lo scorso anno al terzo turno di Wimbledon (6-3, 7-6, 6-3), ma l'azzurro ha vinto i due precedenti del 2018: a Rio de Janeiro per 4-6, 6-4, 7-6 e a Ginevra 7-6, 7-6. Al vincente nei quarti tocchera' uno ... ilfogliettone

ilfogliettone : Open Australia: Giorgi saluta, a Italia resta Fognini - - lamiaamerica : RT @RSIsport: ???????? Federer ribalta il super tie-break dal 4-8 al 10-8! Battuto uno spettacolare Millman, lo svizzero si è imposto per 4-6 7… - PPuglioli : Ieri sera sembrava di essere agli Australia Open ?? 6 0 6 0 6 0 GAME SET MATCH!!!! ???? THANKS FOR ALL M.S. -