LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Mayer fa impazzire gli austriaci, Feuz e Kriechmayr sul podio (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Discesa DI Kitzbuehel LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE 13.37 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OASport. 13.33 Con questo risultato, Kilde si porta in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo con soli 8 punti su Mayer, 9 su Kristoffersen e 58 su Pinturault. Nella graduatoria di Discesa, Feuz si conferma al comando con un vantaggio di 180 punti su Mayer. 13.30 Nessun inserimento a sorpresa nella top10 tra gli ultimi atleti scesi, Matthias Mayer è il vincitore ufficiale della Discesa libera di Kitzbuehel. Sul podio anche Vincent Kriechmayr e lo svizzero Beat Feuz, appaiati in seconda piazza, mentre in ottica classifica generale di Coppa il norvegese Kilde perde una buona chance ed è solo 9°. Il migliore degli azzurri è Matteo Marsaglia, 12°, bene ... oasport

zazoomblog : LIVE Sci di fondo skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Bolshunov contro 13 uomini in testa nel finale De Fabiani i… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Mayer ipoteca la vittoria ora gli azzurri - #alpino #Discesa… - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug: show solitario http… -