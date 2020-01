LIVE Dinamo Sassari-Trento 9-11, Serie A basket in DIRETTA: equilibrio al PalaSerradimigni (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-11 Knox dalla media, con l’aiuto di un paio di ferri. 9-9 Bilan si gira contro Knox per poi rilasciare il semigancio della parità. 7-9 Forray scarica male per Craft, ma a lui basta tirare bene: tripla, sorpasso Trento. Poco meno di 4′ giocati. 7-6 Splendida penetrazione verso destra di Evans, ed è primo vantaggio Sassari. 0/2 Bilan. Knox cerca la stoppata su Bilan, trova invece il fallo che manda il croato in lunetta. 5-6 Spissu da tre! 2-6 Ancora Alessandro Gentilein appoggio. 2-4 Risposta immediata di Pierre, comincia subito a grandi altezze il duello tra i due. 0-4 Bella palla che finisce nelle mani di Alessandro Gentile, subito un ottimo inizio di Trento! 0-2 Appoggio al vetro di Forray. Palla a due vinta da Trento. 20:31 Quintetti sul parquet per la palla a due! 20:30 Parte dunque dalla panchina Dwight Coleby, il nuovo ... oasport

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Trento Serie A basket in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta dei sardi - #Dinamo #Sassari… - OA_Sport : LIVE Dinamo Sassari-Trento, Serie A basket in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta dei sardi -