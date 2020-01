La richiesta di Benigni inguaia la Rai? Ecco quanto avrebbe chiesto per partecipare al Festival di Sanremo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo è alle porte con la sua prima puntata della settantesima edizione. Ma ci sono ancora tanti dubbi su quello che sarà il cast ufficiale della trasmissione canora. Dopo che Monica Bellucci ha dato forfait e Georgina Rodriguez, non ha ancora confermato la sua presenza a creare ulteriore confusione c'è un altro nome molto noto. Si vocifera che Roberto Benigni, avrebbe richiesto un compenso di ben 300. 000 mila euro, per dare la sua presenza ad una serata sul palco dell'Ariston. Una cifra che è stata considerata decisamente alta da parte del dirigente della Rai. (Continua…) Le polemiche su Sanremo 2020 non si sono per nulla placate, dopo il putiferio mediatico che hanno scatenato le dichiarazioni fatte da Amadeus durante la conferenza stampa, sembrerebbe proprio che il festival più famoso d'Italia sia nel mirino delle polemiche. Inoltre a buttare altra benzina ... howtodofor

iamamexal : Stimo Benigni ma chiedere 300.000€ solo per un’ospitata che durerà 5 minuti al massimo mi sembra veramente esagerat… - AiartOnlus : #Festival di #Sanremo2020 . Roberto #Benigni chiede 300 mila euro, #Aiart: “Richiesta folle a spese dei contribuent… -