Isola dei famosi 2020, Marco Baldini concorrente? L’indiscrezione (Di sabato 25 gennaio 2020) Cast Isola dei famosi 2020, circolano i primi nomi: ecco chi potrebbe esserci tra i nuovi concorrenti Sta entrando nel vivo il toto-nome per l’Isola dei famosi 2020: i concorrenti ufficiali non ci sono ancora, ma iniziano a spuntare dei probabili naufraghi. Nei mesi scorsi c’è stata trepidazione per i concorrenti della quarta edizione del … L'articolo Isola dei famosi 2020, Marco Baldini concorrente? L’indiscrezione proviene da Gossip e Tv. gossipetv

5Piccola : @Nnpr3R Propongono di fare l'inviata, sarebbe bellissimo per una volta invece che il solito maschietto una donna ch… - 5Piccola : @Nnpr3R Che ha fatto coi tre mostri sacri,specialmente Mike era molto esigente con le sue collaboratrici...Non capi… - landoli80 : Chi ha visto l'isola dei famosi sapeva già che Aristide non è uno trasparente, anche li cercava di mettere ombra sui personaggi forti #gfvip -