Inzaghi: “Un derby bisogna giocarlo e vincerlo. Da ora in poi ci aspettano 19 finali” (Di sabato 25 gennaio 2020) Alla vigilia del derby romano di domani pomeriggio, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Come si gioca e vince il derby? “Sappiamo cosa rappresenta per noi e la tifoseria. E’ qualcosa di molto importante. Ci arriviamo delusi e arrabbiati per quanto successo martedì, abbiamo perso ma non meritavamo. Abbiamo parlato, ci prendiamo la prestazione del San Paolo, però siamo usciti da una competizione a cui tenevamo”. Andare a più 10 dalla Roma sarebbe un gap incolmabile? “Sarebbero 3 punti pesantissimi. Da qui alla fine ci aspettano 19 finali da vivere una dopo l’altra. Questa gara è importante e va al di là della classifica”. Si può anche pareggiare? “No. Un derby bisogna giocarlo e vincerlo. Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo percorso. L’allenatore è preparato. Finora ha messo in campo ... ilnapolista

napolista : Inzaghi: “Un derby bisogna giocarlo e vincerlo. Da ora in poi ci aspettano 19 finali” Il tecnico biancoceleste in c… - PagineRomaniste : #Inzaghi: 'Rispetto all'andata le squadre hanno acquisito certezze, l'#ASRoma era da poco con un nuovo allenatore' - PagineRomaniste : #Inzaghi: 'Dovremo offrire un grande spettacolo in campo' -