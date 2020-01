Grande Fratello VIP 2020: Barbara Alberti azzarda il ritiro, poi ci ripensa (VIDEO) (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è sfiorato il coup de theatre nel sesto appuntamento con Grande Fratello VIP in prima serata su Canale 5. Complice l'atteso momento delle nomination che regala spesso una botta tensiva alla trasmissione, Barbara Alberti non sembra 'stare al gioco' frase più volta ribadita a tutti i concorrenti che - volente o nolente - il regolamento se lo sono letto per filo e per segno fino all'ultima riga.La 'saggia' del cast ha tentato di sviare al severo diktat del reality provando la via delle dimissioni da nominatrice. Tutte le donne si ritrovano nella stanza delle nomination palesi, ognuna di loro ha delle carte ritraenti i volti delle nominabili (esclusi se stessi) ma la Alberti non ha intenzione di entrare nel ruolo da giocatrice: prima cerca di nominare se stessa mostrando alla camera la carta con la sua faccia, ma al 'non si può fare' di Alfonso Signorini la concorrente punta i piedi ... blogo

