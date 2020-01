Gatti insensibili ai padroni? Un esperimento scientifico dice il contrario (Di sabato 25 gennaio 2020) Un lavoro di ricerca della Oregon State University ha dimostrato che i Gatti al pari dei cani e dei bambini sono molto legati ai propri proprietari Gattino, Fonte: Pxhere (https://pxhere.com/it/photo/1418284) Nell’accezione comune i Gatti sono animali domestici e al tempo stesso con dei tratti selvaggi. Un luogo comune che con il tempo sta trovando sempre meno riscontri, visto che i felini a modo loro mostrano di avere un’anima sempre più simile a quella dei cani e dei bambini. Dunque, per i nostri Gatti siamo qualcosa in più di una semplice persona che gli riempie la ciotola quando hanno fame. Siamo ancor di più che semplici amici. Infatti ci vedono come dei genitori in cui rifugiarsi. Certo hanno modo diverso di mostrarlo, ma è esattamente così. Dunque andando a vedere nel dettaglio, è decisamente interessante il lavoro di ricerca svolto dagli ... chenews

mikustea : @_gryffindorteam Quindi pls non dire cavolate se non hai l’esperienza per farlo. Sono circondata da gatti da quando… -