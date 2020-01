Fiorentina salvata da Dragowski: 0-0 col Genoa. Emergenza difesa: per Caceres e Milenkovic niente Juve. Pagelle (Di sabato 25 gennaio 2020) Dragowski salva la partita: prima para un rigore a Criscito, poi compie altri interventi spettacolari e nel finale nega il gol a Pinamonti. Caceres e Milenkovic, ammoniti, salteranno la trasferta in casa Juve. Malore a Castrovilli. Iachini manda in campo Eysseric e Maxi Olivera perchè non aveva nessun altro: un messaggio per Pradè. Che deve comprare. Lacrime per Narciso Parigi firenzepost

FirenzePost : Fiorentina salvata da Dragowski: 0-0 col Genoa. Emergenza difesa: per Caceres e Milenkovic niente Juve. Pagelle… - Fiorentinanews : #FiorentinaGenoa 0?-0? 90'+6 Finisce qui: la #Fiorentina viene bloccata dal #Genoa ma salvata da un grande… - antoniodisarno0 : @fran_rkid @sscnapoli @ADeLaurentiis Ma perché bastano? La Fiorentina l'anno scorso si è salvata per un punto all'u… -