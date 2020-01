Chiara Ferragni: «Leo, ti amerò per sempre» (Di sabato 25 gennaio 2020) Chiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneSorridenti, affettuosi, con gli occhi che si illuminano e che si dimenticano per un attimo dell’obiettivo del fotografo. È così che si presentano Chiara Ferragni e il piccolo Leone negli scatti realizzati da Mariano Vivanco e postati dall’imprenditrice digitale su Instagram. «I’ll love you forever», ti amerò per sempre, scrive Chiara quasi non riuscisse a staccarsi da Leo, i boccoli biondi e lo sguardo furbetto. Il bambino, che a marzo compirà 2 anni, sui social è già una piccola star. I momenti di relax quotidiano, dall’ora della pappa ai ... vanityfair

Inprimeit : Chiara Ferragni: «Leo, ti amerò per sempre» - Carolin70270912 : RT @danielamartani: Onestamente? Vogliamo parlare di quando la moglie Chiara Ferragni ha venduto mezza giornata di corso di trucco ai fes… - MirkoBullegas : RT @danielamartani: Onestamente? Vogliamo parlare di quando la moglie Chiara Ferragni ha venduto mezza giornata di corso di trucco ai fes… -