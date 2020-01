C’è Posta Per Te: Maria De Filippi interrompe una storia e lascia lo studio (Di sabato 25 gennaio 2020) Maria De Filippi ferma tutto e lascia lo studio di C’è Posta Per Te: cosa è successo Protagonista di una storia della terza puntata di C’è Posta Per Te di sabato 25 gennaio è stata Nella che si è rivolta alla trasmissione di Maria De Filippi per suo padre. La 51enne ha voluto capire se il padre vuole continuare a essere la sua figura paterna o se deve considerarsi organa perchè lui si è sposato con un’altra donna, Dora: “Mi ha sempre considerata un’estranea e lui è succube di Dora”. Dopo un confronto tra la mittente e i destinatari, Maria De Filippi ha fermato tutto e ha lasciato lo studio di C’è Posta Per Te perchè Dora si è rifiutata di aprire la busta a Nella, da sempre (secondo il suo racconto) contro di lei. Uno dei tanti motivi è che la donna non avrebbe alcun rapporto con alcuni figli nati dall’amore con suo padre ... lanostratv

