C’è posta per te, le lacrime di Marisa che tornerà a vivere per i figli (Di sabato 25 gennaio 2020) La storia di "C'è posta per te" con protagonista Antonio Banderas, convocato da Andrea che ha chiesto di fare una sorpresa alla madre Marisa. Pochi mesi fa, ha perso suo marito e da quel momento lei non vive più. Per questo motivo, il figlio Andrea ha chiamato l'attore che convince Marisa a tornare alla vita. fanpage

trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - lilithdoukas : magari chiamassero anche me a c’è posta per te è il sogno di una vita - davidgerously : oddio quando sarò vecchio... mi chiameranno a c'è posta... o sarò io ad essere chiamato? -