Cagnolina abbandonata in strada trascina i suoi cuccioli chiusi in una gabbia

Una Cagnolina è stata abbandonata in strada insieme ai suoi cuccioli. Ma se questo vi sembra crudele, sappiate che c'è di più. Il suo proprietario ha preso lei e i cuccioli e li ha caricati in macchina. Poi arrivati in una zona poco trafficata della città (McIntosh, in Georgia), ha fatto scendere lei, ha infilati i cuccioli in una gabbia e ha legato la mamma alla gabbia, ed è andato via, abbandonandoli al loro destino. La Cagnolina, una meticcia simil pitbull di colore nero e bianco, ha trascinato la gabbia con i suoi cuccioli, nel tentativo disperato di trovare aiuto e salvarli. La cucciola è stata trovata su una strada sterrata a McIntosh, in Georgia da un passante che, impietosito dalla scena, si è fermato e ha contattato le autorità. La Cagnolina e i suoi cuccioli, 2 maschi e 2 femmine, sono ...

