Brutto incidente d’auto per Giancarlo Magalli (Di sabato 25 gennaio 2020) Tanta paura per Giancarlo Magalli che è rimasto coinvolto in un incidente a Roma. Il conduttore ha commentato l’accaduto sui suoi canali social dopo che la figlia Michela aveva rassicurato i followers sulle sue condizioni. Su “Facebook” anche le foto della smart bianca distrutta dopo lo schianto. Magalli ha perso il controllo dell’auto mentre viaggiava sulla Cassia. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una famiglia a bordo di un suv. «Un Brutto incidente, ma non si è fatto male nessuno, per fortuna», ha scritto il conduttore su Facebook mostrando le foto dell’auto distrutta. Negli scatti si vedono gli airbag esplosi dopo lo schianto contro il guard rail. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano “Il Tempo”, Il presentatore, che indossava la cintura, è uscito da solo dall’auto e ha chiesto che non venisse chiamata l’ambulanza. Nei ... people24.myblog

