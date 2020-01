Barrenechea alla Juventus, chi è il centrocampista classe 2001 in arrivo dal Sion (Di sabato 25 gennaio 2020) La Juventus sta lavorando per concludere l'acquisto di Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 sbarcato al Sion con la regia dei bianconeri la scorsa estate. Il giovane calciatore originario della provincia di Cordoba oggi è stato a Vinovo, come testimonia la stories del connazionale Soulé, e farà parte della formazione Primavera. fanpage

