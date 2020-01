Barcellona, Setien: «Vidal? Deve capire il suo ruolo» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Quique Setien è tornato sul discorso Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter. Le parole del tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia. Il tecnico del Barcellona si è soffermato nuovamente su Arturo Vidal e il suo ruolo in campo. «Voglio giocatori completi che facciano anche quello che non dico loro di fare. Se lo fanno bene… Vidal svolge il ruolo di centrocampista e in principio Deve disimpegnare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GoalItalia : Vidal non ha ancora convinto Setien ?? - UgoBaroni : RT @GoalItalia: Vidal non ha ancora convinto Setien ?? - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Vidal non ha ancora convinto Setien ?? -