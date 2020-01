Virus cinese, i sintomi cui prestare attenzione e come viaggiare sicuri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si diffonde il timore del contagio per il nuovo Virus cinese. Il ministero della Salute ha istituito una task-force sul nuovo coronaVirus. I controlli negli aeroporti si svolgono regolarmente. A Fiumicino hanno finora dato esiti negativi. In ogni caso il ministero ha suggerito nei giorni scorsi di «valutare l'opportunità di rimandare viaggi non necessari». E in caso di viaggi, specie nelle aree interessate dal focolaio, al vostro ritorno in Italia, nelle due settimane successive a un viaggio, il ministero della Salute suggerisce di contattare il medico di fiducia a scopo precauzionale se dovessero presentarsi sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie). Potrebbero indicare un'infezione causata dal nuovo coronaVirus comparso nell'area di Wuhan, in Cina. In ogni caso é consigliabile, suggerisce il ministero, ... gqitalia

