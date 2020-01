Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 19:10 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato assolto in primo grado di giudizio del Tribunale di Lodi Mario Cattaneo Lost di Casaletto Lodigiano che il 10 marzo 2017 uccise saranno una rosa di pallini con un fucile Petri augurano il quale insieme a dei complici si era introdotto nel suo locale per commettere un furto Cattaneo era accusato di eccesso colposo di legittima difesa nella requisitoria di questa mattina il PM aveva chiesto una condanna a tre anni di reclusione dopo la pronuncia della soluzione Catania è rimasto seduto diversi minuti sulla sua sedia la procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca sacchi per i due presunti autori materiali dell’aggressione Valerio del grosso e Paolo Pirino di Anastasia Clinic è fidanzata di Luca e Giovanni Princi ... romadailynews

