Star Wars: Knights of the Old Republic potrebbe tornare in un remake o in un reboot (Di venerdì 24 gennaio 2020) Secondo alcuni nuovi report, Electronic Arts sarebbe interessata a riportare in vita un classico titolo Star Wars di oltre 15 anni fa, sotto forma di remake per le console moderne: si tratta di Star Wars Knights of the Old Republic, il famoso RPG Bioware, ambientato nell'universo di George Lucas, uscito nel ben lontano 2003.Il rumor è stato diffuso da Cinelix, il quale sostiene che tale notizia gli è stata raccontata da due fonti diverse, entrambi abbastanza attendibili. Tuttavia, mentre una delle due fonti sostiene che si tratterà di un vero e proprio remake, l'altra racconta invece di un sequel che dovrebbe contenere gli elementi sia del titolo originale che del suo seguito, compressi in un unico gioco, sostanzialmente un reboot.Cinelix sostiene inoltre che Electronic Arts avrebbe in cantiere numerosi progetti a tema Star Wars, incluso un sequel di Jedi: Fallen Order e qualcosa di ... eurogamer

