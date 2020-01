Si conclude il Corso promosso dall’ODCEC Salerno (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si conclude oggi, venerdì 24 gennaio,il Corso Nazionale di Perfezionamento per Amministratori Giudiziari di Beni sequestrati e confiscatiorganizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno,presieduto da Salvatore Giordano,con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Duecento i professionistiche hanno partecipato alle sei giornate formative di altissimo spessore incentrate sulle principali “Linee Operative per l’Amministratore Giudiziario nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” e che riceveranno oggi, al termine dell’ultimo incontropresso la Sala Convegni Saint Joseph(Via Salvatore Allende, 66 – Salerno), gli attestati di partecipazione. Prima però, a partire dalle ore 15, si discuterà su “Le prospettive di riforma ... anteprima24

