Serioplast: Simest investe 2,5 mln per sostenere sviluppo in Australia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Simest continua a sostenere l’internazionalizzazione della Serioplast, azienda di Bergamo tra i principali leader europei nella produzione di flaconi per i settori personal care e homecare: nei giorni scorsi la società del gruppo Cdp che con Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione ha fatto il suo ingresso nel capitale della controllata Serioplast ‘Australia Pty Ltd.’, acquisendone il 49%, per un investimento pari a 2,5 milioni di euro. Le nuove risorse, si legge in una nota, finanzieranno la costruzione di un nuovo impianto in cui saranno installate 6 linee di produzione destinate al cliente Henkel e rafforzeranno anche l’export dell’azienda bergamasca, visto che tutte le linee e gli stampi utilizzati verranno realizzati negli stabilimenti italiani del gruppo.Quello in Australia ... calcioweb.eu

