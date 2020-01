Scontro Salvini-Prodi: il botta e risposta alla vigilia delle elezioni in Emilia-Romagna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Scontro Salvini-Prodi: il botta e risposta alla vigilia delle elezioni in Emilia-Romagna Il gesto del citofono da parte di Matteo Salvini “ha colpito me e tutta l’opinione pubblica straniera. Salvini ha usato l’informatore di condominio come si faceva in Unione Sovietica, quando la vicina di casa spiava l’anticomunista. E la riflessione ulteriore è: se uno così diventasse presidente del Consiglio, visto che ha detto che vuole i poteri assoluti, dove arriverebbe?”. A parlare è Romano Prodi in un’intervista a Quotidiano Nazionale a pochi giorni dal voto che sta tenendo tutta Italia col fiato sospeso, quello in Emilia-Romagna e in Calabria. Il due volte presidente del Consiglio (qui la sua intervista esclusiva rilasciata a TPI), che ha definito quella in Emilia-Romagna una sfida “sul filo di lana” con “Bergonzoni inesistente” e ... tpi

HuffPostItalia : Scontro social tra Fedez e Salvini. 'Io a Ibiza da rapper, tu al Papeete da ministro' - repubblica : Elezioni regionali, Zingaretti: 'Bisogna combattere l'odio che sparge Salvini. Lo scontro è fra chi risolve i probl… - Agenzia_Ansa : E' di nuovo scontro tra @GiuseppeConteIT e @matteosalvinimi sulla #Gregoretti Premier: 'Sullo sbarco decise da… -