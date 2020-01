Sanremo, Loredana Bertè fa un appello choc: “Soggetti da squalificare!” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Loredana Bertè choc su Sanremo 2020: “Non date il premio Mia Martini a soggetti da squalificare” Con un durissimo post pubblicato sui social, Loredana Bertè ha diffidato i giornalisti della Sala Stampa del Festival di Sanremo 2020 nell’assegnare il Premio della Critica Mia Martini a “soggetti che andrebbero squalificati per istigazione alla violenza sulle donne”. Le sue accuse riguardano il caso Junior Cally a Sanremo 2020, accusato di aver firmato brani pieni di violenza, sessismo e misoginia. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno per chiedere alla Rai di ritirare immediatamente l’invito al trapper romano a partecipare al Festival di Sanremo di Amadeus. In merito a questo è intervenuta Loredana Bertè, anche se non ha menzionato il soggetto in questione, tirando in ballo Mia Martini: “Mia sorella è stata vittima di ... lanostratv

zazoomnews : Loredana Bertè Sanremo 2020: «Niente Premio Mia Martini a chi promuove violenza» - #Loredana #Bertè #Sanremo #2020… - MASSIMOBOLZONEL : 70° Festival di Sanremo: ai giornalisti della sala stampa l'appello di Loredana Bertè nel nome di Mia Martini - ilGazzettinoves : RT @LVDSpettacolo: Sanremo 2020, Loredana Bertè: 'Mimì vittima di bullismo. Escludete dal Premio Martini Junior Cally' - #Sanremo2020 #Sanr… -