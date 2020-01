Posticipato Android 10 su Samsung Galaxy S9 e non di poco (Di venerdì 24 gennaio 2020) Oggi 24 gennaio giunge una notizia per nulla positiva relativa ad Android 10 sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus del 2018. I due esemplari ex top di gamma che sembravano essere davvero ad un passo proprio dall'update tanto agognato, forse, dovranno aspettare e non poco per il rilascio. Ad inizio mese di gennaio, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia di un Samsung Galaxy S9 già certificato con a bordo Android 10 nella sua versione finale e non beta. Anche prima della fine del 2019, una prima tabella di marcia riferita proprio agli aggiornamenti della serie Galaxy, includeva il predecessore dell'attuale Galaxy S10 come pronto alla novità software entro il primo mese del 2020. Le cose devono essere sensibilmente cambiate visto che il sito AllAboutSamsung ha scovato sull'app Samsung Members una roadmap dei rilasci ben diversa. In pratica la tempistica di lancio di Android 10 ... optimaitalia

wordweb81 : Posticipato #Android10 su #SamsungGalaxyS9 e non di poco - OptiMagazine : Posticipato #Android10 su #SamsungGalaxyS9 e non di poco - AppleNews_it : RT @pcexpander: I ritardi colpiscono anche le serie TV: Hawkeye è stato posticipato#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia #hua… -