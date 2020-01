Parma, dopo il riscatto anche il rinnovo per Gaston Brugman (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gaston Brugman è stato riscattato dal Pescara con sei mesi d’anticipo e il suo contratto è stato anche rinnovato Nella giornata di oggi Gaston Brugman è stato riscattato (con sei mesi d’anticipo) dal Pescara, diventando a tutti gli effetti un giocatore del Parma. Ma non finisce qui. Il contratto del centrocampista, in scadenza al 30 giugno 2022 è stato prolungato fino al 2023. Brugman è uno dei nomi chiacchierati per il mercato in uscita ma la società crede nel giocatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

