Parlare con il proprio cane è normale. Quali sono i benefici di vivere con un amico a 4 zampe. (Di venerdì 24 gennaio 2020) Se credete che il vostro cane vi capisca quando gli parlate, avete assolutamente ragione. "Il cane comprende perfettamente le emozioni che stiamo esprimendo" la dottoressa Spartia Piccinno, presidente dell'Associazione italiana Pet therapy spiega Quali sono i benefici della convivenza con un animale domestico. fanpage

