Napoli, asilo senza autorizzazione ai Colli Aminei: ospitava sedici bambini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli agenti della Tutela emergenze sociali e minori della Polizia municipale di Napoli hanno sanzionato e chiuso una struttura nelle vicinanze del viale Colli Aminei trovata sprovvista di autorizzazione. L’asilo nido al momento dell’accesso degli agenti è stato trovato in piena attività ed è stato sanzionato per irregolarità connesse e sanzionato con una multa di 5mila euro e diffida a non proseguire nell’attività. Nella struttura sono stati trovati 16 bambini al di sotto dei tre anni di età i quali sono stati contestualmente affidati ai genitori, ignari delle difformità riscontrate durante il controllo. L'articolo Napoli, asilo senza autorizzazione ai Colli Aminei: ospitava sedici bambini proviene da Ildenaro.it. ildenaro

