Napoli | accordo con l’Inter per Politano | le cifre dell’operazione

Di Marzio : accordo Inter e Napoli per Politano - 23 milioni : A Speciale Calciomercato, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio annuncia che è ormai fatta per Politano dall’Inter al Napoli. C’è stata una telefonata tra Chiavelli e Marotta. Balla ancora qualche bonus, sostiene Di Marzio. L’accordo dovrebbe essere il seguente: prestito di due milioni per un anno e mezzo. Poi, obbligo di riscatto a 21 milioni, più due milioni di bonus. In tutto, sono 23 i milioni. È la cifra finale del ...

Calciomercato – Politano al Napoli - accordo da 2 milioni a stagione : Calciomercato – Politano pronto a vestire la maglia del Napoli per i prossimi quattro anni... L'articolo Calciomercato – Politano al Napoli, accordo da 2 milioni a stagione proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta : Politano-Napoli - manca l’accordo con gli agenti per l’ingaggio : La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa in corso per portare Politano a Napoli. L’accordo con l’Inter è stato raggiunto mercoledì “sulla base di un prestito di 18 mesi da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20”. Ciò lasciava trapelare sensazioni positive, scrive la rosea. Poi, però, ieri, si è inserito il Siviglia, con un’offerta più vantaggiosa di quella del Napoli. “Basterà? No, perché ...

Gazzetta : Napoli-Samp accordo chiuso per Younes. Manca il sì del calciatore : Younes vicino alla Sampdoria, secondo Repubblica. L’attaccante tedesco è in uscita, non ha trovato spazio a Napoli neanche con l’arrivo di Gattuso e vorrebbe avere invece la possibilità di mettersi in gioco. Molte le possibilità per lui, ma sembra che l’accordo con la Sampdoria sia oramai chiuso In uscita c’è anche Amin Younes, a caccia di spazio. Finora è stato impiegato pochissimo e intende rilanciarsi altrove. Anche per lui ...

Sampdoria - accordo totale con il Napoli per Younes : cosa manca : Sampdoria e Napoli hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Younes: l’attaccante deve decidere tra Genoa, Torino e i blucerchiati La Sampdoria ha raggiunto un accordo totale con il Napoli per il prestito di Amin Younes, ai margini del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. L’attaccante classe ’93 è un profilo gradito a Claudio Ranieri. Ora tocca al calciatore scegliere la migliore tra le proposte di Sampdoria, Genoa e Torino. In caso di ...

CDS – “Politano al Napoli - Llorente all’Inter : accordo ad un passo. DeLa - il futuro nasce a gennaio” : “Politano al Napoli, Llorente all’Inter: accordo ad un passo” è il titolo principale che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ulteriore conferma, dunque, del buon esito della trattativa lampo tra le due società. Beffata la Roma, che rimaneva la destinazione preferita di Matteo Politano, cresciuto nelle giovanili giallorosse. Si tratta di uno scambio di prestiti e il giocatore sembra più ...

Calciomercato Napoli - accordo con l’Inter per Politano : ecco le cifre : Il Napoli è pronto a soffiare Politano alla Roma: accordo di massima con l’Inter, manca quello col calciatore Il Napoli si concede un regalo sul mercato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di ieri sera. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo economico di massima con l’Inter per Matteo Politano. Pochi giorni fa a un passo dalla Roma nell’ambito di uno scambio ...

Napoli e Inter trovano l’accordo per Politano : le cifre dell’affare : Tempo di lettura: 1 minutoDopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia il Napolil’Intersi muove anche sul mercato. Secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport il club azzurro ha raggiunto un’intesa di massima con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto del giocatore classe 1993. Operazione da circa 25 milioni di ...

Calciomercato Napoli - per Politano accordo di massima con l’Inter : Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta per Matteo Politano. Secondo l’emittente satellitare il... L'articolo Calciomercato Napoli, per Politano accordo di massima con l’Inter proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - sorpresa Politano : c’è l’accordo con l’Inter : Il Napoli è pronto a soffiare Politano alla Roma: accordo di massima con l’Inter, manca quello col calciatore Il Napoli si concede un regalo sul mercato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha raggiunto un accordo di massima con l’Inter per Matteo Politano. Pochi giorni fa a un passo dalla Roma nell’ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola, l’esterno ...

Elezioni suppletive Napoli - salta l’accordo : centro sinistra e M5S vanno divisi : salta l'accordo tra Partito Democratico, M5S e centro sinistra, ognuno avrà il proprio candidato. I grillini si affideranno alla votazione su Rousseau che già registra un giallo con i nomi dei candidati prima pubblicati e poi scomparsi. DemA candida l'assessore alla scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, Potere al Popolo invece sceglie il professor Geppino Aragno. saltato l'accordo resta quasi impossibile riaprire la partita delle ...

Napoli-Amrabat - c’è l’accordo con il Verona : ma lui aspetta l’Inter : Caso Amrabat: lui aspetta l’Inter, ma il Napoli ha l’accordo col Verona Futuro in bilico... L'articolo Napoli-Amrabat, c’è l’accordo con il Verona: ma lui aspetta l’Inter proviene da ForzAzzurri.net.

Di Marzio : la Fiorentina ha l’accordo per Amrabat poco convinto del Napoli : Secondo Gianluca Di Marzio, a Speciale Calciomercato Sky, si complica la trattativa tra Amrabat e il Napoli. In realtà, dice l’esperto di mercato, il calciatore non è convinto del Napoli mentre il club avrebbe raggiunto con il Verona un accordo per 17-18 milioni. Non si comprendevano le motivazioni del rallentamento di Amrabat che prendeva tempo, adesso – ha detto Di Marzio – si è saputo che la Fiorentina ha avvicinato il ...

Napoli - Umberto Chiariello avverte : “Chi ha colto segnali positivi con l’Inter non mi trova d’accordo” : In onda su Canale 21, il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello ha parlato della condizione attuale del Napoli. La sconfitta pesante subita contro l’Inter fa ancora rumore e non c’è tranquillità nell’ambiente. “La situazione è complicata, sono preoccupato anche dai commenti. C’è chi dice che si allontana il quarto posto, ma non è così, già lo era ed ora è certificato, ma il Napoli è ormai più vicino alla ...