Migranti: dalle Caritas 1000 posti per l’accoglienza. Piano «Apri» per richiedenti asilo e rifugiati vulnerabili (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'acronimo - spiega Oliviero Forti, responsabile immigrazione dell'organismo pastorale della chiesa italiana- richiama i famosi quattro verbi del Papa riferiti ai Migranti (Accogliere, proteggere, promuovere e integrare, ndr) e il gesto di Aprire loro la porta firenzepost

