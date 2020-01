Inps | accesso ai servizi online anche con la carta d’identità elettronica

Ape social 2020 : riapertura domande accesso - la circolare Inps : Ape social 2020: riapertura domande accesso, la circolare Inps Ci sono importanti novità sul fronte Ape social 2020, visto che è stata rinnovata la possibilità di presentare domanda di accesso. Lo ha comunicato lo stesso Istituto di previdenza in un recente messaggio, il n. 163 del 17 gennaio 2020, prendendo come riferimento quanto espresso ufficialmente e in via definitiva dalla Legge di Bilancio, nella quale si è concretizzata la proroga ...