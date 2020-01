In Francia i primi due casi in Europa di virus cinese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il ministero della Sanità francese conferma due casi di coronavirus accertati in Francia. Sono i primi casi che si registrano in Europa dall'inizio dell'epidemia del nuovo virus in Cina. Ha invece l'influenza la donna ricoverata a Parma per un sospetto contagio da coronavirus. Lo rende noto l'azienda ospedaliera di Parma, spiegando che dai primi accertamenti effettuati presso il laboratorio dell'istituto di Igiene dell'Università di Parma su tampone orofaringeo della paziente e' emersa la presenza del virus influenzale di tipo B. Si è in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei laboratori di riferimento. La signora in buone condizione di salute è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma. La signora in buone condizioni di salute è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma. ... agi

fattoquotidiano : RIFORMA DELLE PENSIONI La Francia oggi vive il 50° giorno di protesta contro il governo: nella capitale bus e metr… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi casi sospetti in Europa, uno in Francia e 4 in Scozia. Si tratta di cittadini cinesi. Per tutti… - Agenzia_Ansa : Virus Cina: due casi confermati in Francia. Sono i primi in Europa. influenza di tipo B su paziente Parma. #ANSA -