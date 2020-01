Il Mattino: condannati i tifosi fermati prima di Napoli-Perugia (Di venerdì 24 gennaio 2020) È arrivata la condanna per i fermi effettuati durante i controlli prima della gara di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. Il Mattino riporta che il tribunale per rito direttissimo ha ritenuto colpevoli i 4 napoletani Il tribunale di Napoli ha condannato i 4 a otto mesi di reclusione (pena sospesa) per detenzione di mazze, fuochi, petardi e bengala in occasione di manifestazioni sportive. I 4, tre dei quali ritenuti vicini al gruppo dei Fedayn della curva B, erano stati fermati a bordo di una 500 bianca in cui erano state rinvenute 24 aste rigide, 10 “track”, 12 “black thunder”, 28 fumogeni, 2 barattoli di “smoke signals”, 1 segnale fumogeno tipo “boetta”, 10 fumogeni con “black thunder” uniti con nastro isolante bianco. L'articolo Il Mattino: condannati i tifosi fermati prima di Napoli-Perugia ilNapolista. ilnapolista

