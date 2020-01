Google Stadia si aggiorna: Migliorie e Novità in arrivo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giocatori della piattaforma Google Stadia, a partire da oggi è disponibile l’aggiornamento 2.2 per l’applicazione, la quale aggiunge novità e Migliorie interessanti, inoltre pare che nel codice dell’apk siano presenti alcune funzionalità ancora non rilasciate. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Le novità in arrivo per Google Stadia Google Stadia fino ad ora consentiva la cattura degli screenshot soltanto tramite browser o applicazione Chromecast,dalla versione 2.2 viene introdotta la cattura attraverso Android, inoltre un messaggio di testo avviserà l’utente qualora non sia possibile catturare una schermata. Purtroppo però non è ancora presente la possibilità di esportare e condividere gli screenshot. Altra novità presente nell’aggiornamento ma non ancora attiva, risiede nello ... gamerbrain

