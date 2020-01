Giancarlo Magalli, incidente stradale sulla Cassia: le sue condizioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Momenti di paura per Giancarlo Magalli. Il conduttore de I fatti Vostri è stato coinvolto in un violento scontro automobilistico avvenuto a Roma, precisamente sulla Cassia. L’impatto è stato fortissimo e la sua macchina è andata completamente distrutta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio 2020. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe … L'articolo Giancarlo Magalli, incidente stradale sulla Cassia: le sue condizioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

