Fiorentina – Genoa | Dove vedere l’anticipo delle 18 di sabato 25 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) La seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con l’anticipo tra Fiorentina e Genoa. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata la Fiorentina ha battuto il Napoli al San Paolo con il risultato di 2 – 0. Esce sconfitto invece il Genoa nello scontro casalingo contro la Roma, perdendo per 3 – 1. Le due vittorie consecutive della Fiorentina le lasciano un po’ di respiro nel mezzo di una classifica piuttosto confusa; la sua 13esima posizione non le garantisce nulla. Non può andare peggio di cosi’per il Genoa che ultimo e sconsolato guardo la classifica dal gradino più basso. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Genoa – Fiorentina L’anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie A tra Genoa e Fiorentina è un’esclusiva Sky Sport. Il ... nonsolo.tv

villaalbe : RT @pianetagenoa: Fiorentina-Genoa, le probabili: Behrami verso la titolarità, Pandev intoccabile - - Alessia__85 : RT @pianetagenoa: Fiorentina-Genoa, le probabili: Behrami verso la titolarità, Pandev intoccabile - - gnomini : RT @pianetagenoa: Fiorentina-Genoa, le probabili: Behrami verso la titolarità, Pandev intoccabile - -