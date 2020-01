Cuneo fiscale, il taglio sarà «sperimentale» per sei mesi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arriva il taglio del Cuneo fiscale ma sarà sperimentale per sei mesi. Il decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che recepisce l’accordo con i sindacati dei giorni scorsi, prevede lo stanziamento di 2,9 miliardi per 16 milioni di lavoratori dipendenti italiani nella seconda metà del 2020. I nuovi percettori saranno in totale 4,3 milioni. Per ora la misura, secondo il testo entrato in Consiglio dei ministri, sarà limitata a quest’anno in attesa della riforma complessiva dell’Irpef. Spiega oggi Repubblica: La relazione tecnica spiega infatti che «l’intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito». Le coperture per 5 miliardi sono tuttavia già assicurate dalla legge di Bilancio 2020. Si scioglie, almeno nell’articolato entrato in Consiglio dei ... nextquotidiano

GiuseppeConteIT : Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale, mettendo più soldi n… - vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… - CatalfoNunzia : In Cdm abbiamo approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale grazie al quale 16 milioni di lavoratori avrann… -