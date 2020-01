Calcio, il like di Fonseca su: «Vendete Florenzi». Una gaffe? La Roma mette una pezza: «Non si è accorto di averlo fatto» (Di venerdì 24 gennaio 2020) In casa Romanista sono i like sui social ad agitare gli animi dei tifosi. E non manca un velo di mistero il caso che vede al centro delle polemiche l’allenatore Fonseca, colpevole di aver messo “like” al commento di un tifoso in una foto di allenamento sull’account Instagram della società. Quel commento, ormai un tormentone della tifoseria Romanista, recitava: «Vendete Florenzi». E tra i diversi apprezzamenti è apparso anche quello dello stesso allenatore. Da Trigoria sono corsi subito ai ripari, spiegando che il tecnico portoghese non si è reso conto di aver aperto Instagram oggi, né tantomeno ricorda di aver messo il “like” a un commento simile. Solo dopo la segnalazione della società, un’ora dopo, Fonseca è andato a togliere quel like. Ma i commenti di sostegno per il tecnico portoghese sono piovuti copiosi. E le polemiche sul caso non si spegneranno così facilmente. Il ... open.online

CorSport : #Roma, caos social. Un tifoso: 'Vendete #Florenzi', #Fonseca mette 'like' ?? - CorSport : #Totti ci ricasca: like a #Buffon sulla vittoria della #Juve contro la #Roma - Sport_Mediaset : #Totti ci ricasca: bufera social per un 'like' a #Buffon. Nuova gaffe su Instagram dell'ex capitano giallorosso do… -