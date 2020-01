Cake Star – Pasticcerie in Sfida: Damiano Carrara e Katia Follesa ancora nel venerdì sera di Real Time (Di venerdì 24 gennaio 2020) Damiano Carrara e Katia Follesa Non esiste venerdì sera senza dolci, almeno su Real Time. E’ dallo scorso 30 agosto, infatti, che sul canale 31 il weekend si apre con sfide di pasticceria – finora appannaggio di Bake Off Italia e suoi derivati – ma, a partire da oggi alle 21.10, sarà protagonista la gara di Cake Star – Pasticcerie in Sfida. Condotta, neanche a farlo apposta, da Damiano Carrara e Katia Follesa, che sotto il tendone di Bake Off sono di casa. Cake Star – Pasticcerie in Sfida: da questa sera alle 21.10 su Real Time Dodici episodi da settantacinque minuti ciascuno, prodotti da Banijay Italia per Discovery Italia, li costringeranno però ad uscire da quel tendone, ed andare in giro per l’Italia a cercare le migliori Pasticcerie di ogni città. I due, che si conoscono da tempo e hanno fatto del prendersi in giro a vicenda un meccanismo ... davidemaggio

