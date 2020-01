Antonella Elia attacca Valeria Marini al GF Vip: “Lei una fi*a? Ma dai!” (Di sabato 25 gennaio 2020) Valeria Marini attaccata. Antonella Elia al GF Vip: “Lei una fi*a? Ma dai! Nel corso della sesta puntata del GF Vip si è parlato delle offese a Valeria Marini che alcuni inquilini hanno detto durante lo scontro tra la showgirl e Rita Rusic. Antonio Zequila ha pronunciato “È un cesso, è il triplo di Rita Rusic”, appoggiato da Antonella Elia. Pupo ha rimproverato i concorrenti del Grande Fratello Vip sostenendo che questo è un comportamento da vigliacchi che non fa onore. Antonella Elia è intervenuta e, dopo aver visto un video di un dibattito a La Repubblica delle Donne, si è lasciata scappare un commento: “Dai, come si fa a dire che Valeria Marini è una fi*a?”. L’ex volto di Non è la Rai ha sostenuto di non essere contro le donne, ma a favore: “Se ho fatto un commento pesante è dovuto a un’immagine di donna che a me non piace”. GF ... lanostratv

trash_italiano : Nel bene e nel male, Antonella Elia sta portando avanti questa edizione signori. #GFVIP - trash_italiano : Antonella Elia mood della vita. - trash_italiano : Il rossetto di Antonella Elia dopo il bacio di 5 minuti. #GFVIP -