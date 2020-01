Amici Maria De Filippi, ballerina in ospedale: “Spero di uscire…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Amici di Maria De Filippi: Agata Reale (rivale di Alessandra Celentano) in ospedale da settimane Uno dei programmi più amati e seguito da vent’anni è senza dubbio Amici di Maria De Filippi. La padrona di casa ha dato la possibilità a migliaia di ballerini, cantanti e non solo un’opportunità per affacciarsi e avere successo nel mondo dello spettacolo, della musica, del ballo e molti di loro sono riusciti a sfruttare al meglio l’occasione. Di volti ne abbiamo conosciuti tanti, ci siamo affezionati, alcuni sono riusciti a conquistare vette inimmaginabili, mentre di altri si sono perse le tracce. Agata Reale fu la prima ballerina a incontrare l’opposizione della temibile Alessandra Celentano che le dichiarò guerra per il collo del piede, non ritenendo possedesse le qualità fisiche a diventare una ballerina. Agata Reale è ricoverata in ospedale da settimane e sta ... lanostratv

maria_maselli : RT @teatrolafenice: ?? «Non si progredisce migliorando ciò che è già stato, bensì cercando di realizzare ciò che ancora non esiste» (Khalil… - BiasiErika : Quest'anno tralasciando tre o quattro di loro,il resto hanno scambiato amici per il grande fratello,litigano per le… - xjawaadvoicex : RT @Marinanna_89: “No maria,ma lui è BRAVISSIMO” riferito a Giannino come ballerino, e nella mia mente parte il ricordo del volo che ha fat… -